Erste Schätzungen: JAPAN ELEVATOR SERVICE legt Quartalsergebnis vor

JAPAN ELEVATOR SERVICE äußert sich voraussichtlich am 13.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 9,21 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 7,11 JPY je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 13,67 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 16,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,72 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 40,70 JPY im Vergleich zu 31,05 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 57,44 Milliarden JPY, gegenüber 49,38 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at