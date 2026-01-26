Erste Schätzungen: JAPAN ELEVATOR SERVICE zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

JAPAN ELEVATOR SERVICE wird voraussichtlich am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 10,44 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 7,76 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 16,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 14,29 Milliarden JPY gegenüber 12,29 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 40,65 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 31,05 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 57,15 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 49,38 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at