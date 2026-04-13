Japan Exchange Group Aktie
WKN: A0B9K6 / ISIN: JP3183200009
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Japan Exchange Group, informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Japan Exchange Group, wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 20,79 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 53,09 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 13,58 JPY je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 31,81 Prozent auf 55,90 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 42,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 74,70 JPY je Aktie, gegenüber 58,72 JPY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 196,44 Milliarden JPY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 164,17 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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