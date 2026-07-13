Erste Schätzungen: Japan Exchange Group, legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Japan Exchange Group, wird voraussichtlich am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Japan Exchange Group, im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 27,70 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 16,42 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Japan Exchange Group, 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 65,35 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 49,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Japan Exchange Group, 43,59 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 93,89 JPY, gegenüber 76,81 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 240,21 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 199,05 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at