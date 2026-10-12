Japan Exchange Group Aktie

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WKN: A0B9K6 / ISIN: JP3183200009

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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Japan Exchange Group, mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Japan Exchange Group, lässt sich voraussichtlich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Japan Exchange Group, die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 27,50 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 17,04 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 40,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 64,38 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 45,93 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 106,27 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 76,81 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 259,13 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 199,05 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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