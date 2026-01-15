Erste Schätzungen: Japan Exchange Group, stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Japan Exchange Group, lädt voraussichtlich am 29.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 20,72 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Japan Exchange Group, noch 14,09 JPY je Aktie eingenommen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 52,20 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 31,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,81 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 69,42 JPY je Aktie, gegenüber 58,72 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 187,20 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 164,17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at