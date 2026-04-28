Erste Schätzungen: JAPAN MATERIAL informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

JAPAN MATERIAL präsentiert voraussichtlich am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 28,20 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,23 Prozent verringert. Damals waren 29,14 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 16,80 Milliarden JPY aus – eine Minderung von 3,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte JAPAN MATERIAL einen Umsatz von 17,33 Milliarden JPY eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 98,00 JPY, während im vorherigen Zeitraum noch 76,62 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 58,52 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 52,68 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at