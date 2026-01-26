Erste Schätzungen: JAPAN MATERIAL präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

JAPAN MATERIAL lässt sich voraussichtlich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird JAPAN MATERIAL die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 23,73 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei JAPAN MATERIAL noch ein Gewinn pro Aktie von 19,00 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll JAPAN MATERIAL nach den Prognosen von 2 Analysten 15,25 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 23,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,30 Milliarden JPY umgesetzt worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 92,43 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 76,62 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 57,73 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 52,68 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at