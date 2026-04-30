JAPAN POST BANK Aktie

JAPAN POST BANK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Z8L / ISIN: JP3946750001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: JAPAN POST BANK präsentiert Quartalsergebnisse

JAPAN POST BANK wird voraussichtlich am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 35,99 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 29,34 JPY erwirtschaftet worden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 29,08 Prozent auf 372,25 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 524,89 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 138,57 JPY, gegenüber 114,60 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 1.371,63 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2.385,58 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu JAPAN POST BANK Co.,Ltd.

mehr Nachrichten

Analysen zu JAPAN POST BANK Co.,Ltd.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

JAPAN POST BANK Co.,Ltd. 14,60 1,39% JAPAN POST BANK Co.,Ltd.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 KW 18: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
07:27 April 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.04.26 April 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen