Erste Schätzungen: JAPAN POST BANK präsentiert Quartalsergebnisse

JAPAN POST BANK wird voraussichtlich am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 35,99 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 29,34 JPY erwirtschaftet worden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 29,08 Prozent auf 372,25 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 524,89 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 138,57 JPY, gegenüber 114,60 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 1.371,63 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2.385,58 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at