Erste Schätzungen: JAPAN POST BANK verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

JAPAN POST BANK gibt voraussichtlich am 13.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 32,66 JPY gegenüber 23,65 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 33,59 Prozent auf 329,73 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 496,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 135,24 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 114,60 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1.313,63 Milliarden JPY, gegenüber 2.385,58 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at