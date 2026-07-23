Erste Schätzungen: JAPAN POST BANK veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

JAPAN POST BANK wird voraussichtlich am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 44,25 JPY gegenüber 29,29 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 21,72 Prozent auf 394,82 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte JAPAN POST BANK noch 504,40 Milliarden JPY umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 187,75 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 147,10 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 1.771,81 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 2.746,35 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at