Erste Schätzungen: JAPAN POST gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

JAPAN POST wird voraussichtlich am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 30,39 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte JAPAN POST ein EPS von 40,46 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll JAPAN POST nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 1.482,53 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 46,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.775,53 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 116,07 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 119,30 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11.398,34 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 11.237,57 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at