Erste Schätzungen: JAPAN POST INSURANCE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

JAPAN POST INSURANCE wird voraussichtlich am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass JAPAN POST INSURANCE im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 36,47 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 34,00 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll JAPAN POST INSURANCE nach den Prognosen von 2 Analysten 1.620,76 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 522,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 260,49 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 145,36 JPY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 107,52 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5.795,57 Milliarden JPY, gegenüber 3.514,15 Milliarden JPY im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at