JAPAN POST HOLDINGS Aktie
WKN DE: A14Z74 / ISIN: JP3752900005
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23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: JAPAN POST legt Quartalsergebnis vor
JAPAN POST veröffentlicht voraussichtlich am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 32,77 JPY. Im Vorjahresquartal waren 22,78 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll JAPAN POST in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,50 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 3.670,92 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 2.770,58 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 143,28 JPY, gegenüber 129,14 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 13.027,58 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 11.226,24 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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