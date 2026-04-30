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WKN DE: A14Z74 / ISIN: JP3752900005

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30.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: JAPAN POST präsentiert Quartalsergebnisse

JAPAN POST gibt voraussichtlich am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 27,33 JPY je Aktie gegenüber 34,84 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 2,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2.998,84 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.081,66 Milliarden JPY umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 119,85 JPY, während im vorherigen Zeitraum noch 119,30 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 11.560,14 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 11.237,57 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

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