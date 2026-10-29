Erste Schätzungen: JAPAN POST veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

JAPAN POST wird voraussichtlich am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 34,83 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 37,94 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 25,25 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 10,57 Prozent auf 2.529,11 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte JAPAN POST noch 2.827,89 Milliarden JPY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 157,09 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 129,14 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11.599,68 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 11.226,24 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net