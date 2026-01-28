Japan Tobacco Aktie
Erste Schätzungen: Japan Tobacco gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Japan Tobacco wird voraussichtlich am 12.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,093 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,490 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Japan Tobacco in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,43 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 5,18 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,96 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,01 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,330 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 22,13 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 20,79 Milliarden USD.
