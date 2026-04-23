Erste Schätzungen: Japan Tobacco informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Japan Tobacco präsentiert voraussichtlich am 08.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,287 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Japan Tobacco ein EPS von 0,290 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Japan Tobacco nach den Prognosen von 5 Analysten 5,60 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,43 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,10 USD, gegenüber 0,960 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 23,70 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 23,18 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at