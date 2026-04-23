Japan Tobacco Aktie
WKN DE: A14RTA / ISIN: US4711052054
|
23.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Japan Tobacco informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Japan Tobacco präsentiert voraussichtlich am 08.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,287 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Japan Tobacco ein EPS von 0,290 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll Japan Tobacco nach den Prognosen von 5 Analysten 5,60 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,43 Milliarden USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,10 USD, gegenüber 0,960 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 23,70 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 23,18 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Japan Tobacco Inc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh
|
06:21
|Erste Schätzungen: Japan Tobacco informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Japan Tobacco informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Japan Tobacco gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Japan Tobacco stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Japan Tobacco Inc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg und Ölpreisanstieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt pendelte im Donnerstagshandel um die Nulllinie, während der deutsche Leitindex tiefer tendierte. Die Wall Street bewegt sich seitwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag in Rot.