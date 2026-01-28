Erste Schätzungen: Japan Tobacco mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Japan Tobacco wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 28,89 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -148,230 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,10 Prozent auf 810,22 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 756,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 314,44 JPY, gegenüber 100,95 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 3.448,82 Milliarden JPY im Vergleich zu 3.149,76 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at