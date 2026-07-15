Erste Schätzungen: Japan Tobacco mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Japan Tobacco wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 107,02 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Japan Tobacco ein EPS von 91,50 JPY je Aktie vermeldet.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 980,16 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 8,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 907,56 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 342,42 JPY, während im vorherigen Jahr noch 287,36 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3.800,79 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3.467,68 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at