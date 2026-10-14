Japan Tobacco Aktie
WKN: 893151 / ISIN: JP3726800000
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Japan Tobacco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Japan Tobacco wird sich voraussichtlich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 109,40 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Japan Tobacco noch ein Gewinn pro Aktie von 108,05 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Japan Tobacco 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1.012,12 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 12,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Japan Tobacco 899,49 Milliarden JPY umsetzen können.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 364,86 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 287,36 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 3.887,85 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 3.467,68 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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