Erste Schätzungen: Japan Tobacco stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Japan Tobacco wird voraussichtlich am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 90,29 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 88,69 JPY je Aktie vermeldet.

Japan Tobacco soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 884,39 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 826,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 344,30 JPY je Aktie, gegenüber 287,36 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 3.713,39 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 3.467,68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at