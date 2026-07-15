Japan Tobacco Aktie

Japan Tobacco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14RTA / ISIN: US4711052054

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15.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Japan Tobacco stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Japan Tobacco lädt voraussichtlich am 30.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,334 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,320 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 2,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,13 Milliarden USD gegenüber 6,28 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,07 USD je Aktie, gegenüber 0,960 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 23,82 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 23,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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