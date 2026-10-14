Japan Tobacco Aktie
WKN DE: A14RTA / ISIN: US4711052054
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Japan Tobacco verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Japan Tobacco präsentiert in der voraussichtlich am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,342 USD aus. Im letzten Jahr hatte Japan Tobacco einen Gewinn von 0,370 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,30 Prozent auf 6,36 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Japan Tobacco noch 6,10 Milliarden USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,14 USD, gegenüber 0,960 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 24,39 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 23,18 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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