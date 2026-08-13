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13.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Jason Furniture (Hangzhou) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Jason Furniture (Hangzhou) wird voraussichtlich am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,592 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Jason Furniture (Hangzhou) 0,620 CNY je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 5,07 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 3,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,89 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,45 CNY aus. Im Vorjahr waren 2,20 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 21,39 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 19,98 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

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