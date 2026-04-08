Erste Schätzungen: Jason Furniture (Hangzhou) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Jason Furniture (Hangzhou) wird voraussichtlich am 23.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,450 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Jason Furniture (Hangzhou) 0,090 CNY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 4,85 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 3,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Jason Furniture (Hangzhou) einen Umsatz von 4,68 Milliarden CNY eingefahren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,31 CNY, gegenüber 1,74 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 19,92 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 18,41 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at