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13.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Jason Furniture (Hangzhou) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jason Furniture (Hangzhou) veröffentlicht voraussichtlich am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,612 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 2,86 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,630 CNY je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 2,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 5,32 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 5,21 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

17 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,02 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,20 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 20,58 Milliarden CNY, gegenüber 19,98 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

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