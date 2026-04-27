JBS Aktie
WKN DE: A41ARP / ISIN: NL0015002J37
|
27.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: JBS informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
JBS wird voraussichtlich am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,213 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte JBS 0,250 USD je Aktie erwirtschaftet.
Basierend auf den Einschätzungen von 10 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 21,56 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,56 USD aus. Im Vorjahr waren 1,90 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 92,66 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 86,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu JBS N.V. Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: JBS informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
24.03.26
|Ausblick: JBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: JBS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: JBS stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)