Erste Schätzungen: JBS informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

JBS wird voraussichtlich am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,213 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte JBS 0,250 USD je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 10 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 21,56 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,56 USD aus. Im Vorjahr waren 1,90 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 92,66 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 86,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at