Jcontentree Aktie

WKN DE: A1JESB / ISIN: KR7036420008

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Jcontentree stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Jcontentree präsentiert voraussichtlich am 12.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -3283,000 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -191,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 36,55 Prozent auf 277,90 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 203,51 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -4373,625 KRW, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -3478,000 KRW vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1.097,28 Milliarden KRW erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 879,46 Milliarden KRW waren.

