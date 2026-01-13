JCR Pharmaceuticals Aktie
WKN: 889627 / ISIN: JP3701000006
|
13.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: JCR Pharmaceuticals präsentiert Quartalsergebnisse
JCR Pharmaceuticals wird voraussichtlich am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -1,072 JPY gegenüber 0,900 JPY im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 8,65 Milliarden JPY aus – eine Minderung von 6,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte JCR Pharmaceuticals einen Umsatz von 9,22 Milliarden JPY eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 18,10 JPY, während im vorherigen Jahr noch -38,430 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 37,95 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 33,07 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu JCR Pharmaceuticals Co LtdShs
|
06:21
|Erste Schätzungen: JCR Pharmaceuticals präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: JCR Pharmaceuticals veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: JCR Pharmaceuticals veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: JCR Pharmaceuticals legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.07.25
|Erste Schätzungen: JCR Pharmaceuticals stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu JCR Pharmaceuticals Co LtdShs
Aktien in diesem Artikel
|JCR Pharmaceuticals Co LtdShs
|707,00
|-0,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich fester -- Wall Street schließlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Montag zu. Die Wall Street zeigte sich mit positiven Vorzeichen. An den Märkten in Fernost dominierten die Bullen.