Erste Schätzungen: JCR Pharmaceuticals präsentiert Quartalsergebnisse

JCR Pharmaceuticals wird voraussichtlich am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -1,072 JPY gegenüber 0,900 JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 8,65 Milliarden JPY aus – eine Minderung von 6,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte JCR Pharmaceuticals einen Umsatz von 9,22 Milliarden JPY eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 18,10 JPY, während im vorherigen Jahr noch -38,430 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 37,95 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 33,07 Milliarden JPY waren.

