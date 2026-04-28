Erste Schätzungen: JCR Pharmaceuticals stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

JCR Pharmaceuticals öffnet voraussichtlich am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -6,630 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -33,800 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll JCR Pharmaceuticals in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,50 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 9,17 Milliarden JPY im Vergleich zu 7,19 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,87 JPY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -38,430 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 38,90 Milliarden JPY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 33,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at