Erste Schätzungen: JCR Pharmaceuticals stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

JCR Pharmaceuticals wird voraussichtlich am 30.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -11,270 JPY. Im Vorjahresquartal waren -4,480 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 16,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 8,57 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 9,97 Milliarden JPY aus.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,27 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 17,87 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 45,59 Milliarden JPY, gegenüber 40,32 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at