Erste Schätzungen: Jefferies Financial Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Jefferies Financial Group wird voraussichtlich am 07.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,962 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,930 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,03 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 30,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,93 Milliarden USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,94 USD aus, während im Fiskalvorjahr 2,99 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 7,30 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 10,62 Milliarden USD.
