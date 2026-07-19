JELD-WEN Aktie
WKN DE: A2DKYC / ISIN: US47580P1030
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19.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: JELD-WEN legt Quartalsergebnis vor
JELD-WEN lässt sich voraussichtlich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird JELD-WEN die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,136 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei JELD-WEN noch ein Verlust pro Aktie von -0,250 USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 792,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 3,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 823,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,674 USD je Aktie, gegenüber -7,290 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 3,09 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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