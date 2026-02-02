JELD-WEN Aktie
Erste Schätzungen: JELD-WEN stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
JELD-WEN stellt voraussichtlich am 17.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
7 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,276 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,810 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite soll JELD-WEN 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 747,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 16,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte JELD-WEN 895,7 Millionen USD umsetzen können.
7 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,704 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -2,220 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 3,16 Milliarden USD, gegenüber 3,78 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
