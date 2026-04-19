JELD-WEN Aktie
WKN DE: A2DKYC / ISIN: US47580P1030
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19.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: JELD-WEN stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
JELD-WEN lädt voraussichtlich am 04.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,295 USD. Dies würde einen Gewinn von 86,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem JELD-WEN -2,240 USD je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 7,01 Prozent auf 721,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte JELD-WEN noch 776,0 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,595 USD, gegenüber -7,290 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 3,03 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,21 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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