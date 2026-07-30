Jeol LtdShs Aktie
WKN: 857766 / ISIN: JP3735000006
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30.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Jeol gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Jeol veröffentlicht voraussichtlich am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 22,83 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 75,00 Prozent verringert. Damals waren 91,32 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 30,54 Milliarden JPY – das wäre ein Abschlag von 23,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40,15 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 430,83 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 432,58 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 168,00 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 179,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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