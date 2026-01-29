Erste Schätzungen: Jeol stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jeol stellt voraussichtlich am 13.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 81,69 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 176,40 JPY je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 6,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 49,12 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Jeol für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 46,10 Milliarden JPY aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 374,25 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 365,55 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 183,46 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 196,70 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at