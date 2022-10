Erste Schätzungen: Jeol stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jeol wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.11.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2022 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 70,01 JPY. Im Vorjahresquartal waren 59,76 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 34,69 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 17,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29,57 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 367,56 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 246,78 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 161,96 Milliarden JPY, gegenüber 138,41 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at