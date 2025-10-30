Jeol LtdShs Aktie

Jeol LtdShs

WKN: 857766 / ISIN: JP3735000006

30.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Jeol zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Jeol äußert sich voraussichtlich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 88,52 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 137,34 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 14,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 43,62 Milliarden JPY gegenüber 50,88 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 378,31 JPY, gegenüber 365,55 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 184,04 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 196,70 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

