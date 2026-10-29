Erste Schätzungen: Jeol zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Jeol wird voraussichtlich am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 82,62 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 101,23 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 11,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 37,12 Milliarden JPY gegenüber 41,91 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 429,82 JPY, gegenüber 432,58 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 169,25 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 179,35 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net