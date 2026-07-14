Jeronimo Martins SGPS Aktie
WKN: 878605 / ISIN: PTJMT0AE0001
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14.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Jeronimo Martins SGPS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Jeronimo Martins SGPS wird sich voraussichtlich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,274 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,230 EUR je Aktie erzielt worden.
10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,02 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Jeronimo Martins SGPS für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 9,42 Milliarden EUR aus.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 19 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,16 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,03 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich auf 38,17 Milliarden EUR, gegenüber 35,99 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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