Jeronimo Martins SGPS Aktie
WKN DE: A0YGY4 / ISIN: US4764931014
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14.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Jeronimo Martins SGPS präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Jeronimo Martins SGPS präsentiert voraussichtlich am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Jeronimo Martins SGPS im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,631 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,510 USD je Aktie gewesen.
10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 10,22 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 10,76 Milliarden USD aus.
Der Ausblick von 18 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,66 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,32 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 19 Analysten auf durchschnittlich 43,94 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 40,62 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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