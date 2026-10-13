Erste Schätzungen: Jeronimo Martins SGPS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Jeronimo Martins SGPS gibt voraussichtlich am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,326 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,340 EUR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 9,48 Milliarden EUR aus – eine Steigerung von 3,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Jeronimo Martins SGPS einen Umsatz von 9,14 Milliarden EUR eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,11 EUR, gegenüber 1,03 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 23 Analysten durchschnittlich auf 37,96 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 35,99 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at