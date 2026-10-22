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WKN: 724564 / ISIN: JP3386030005

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22.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: JFE verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

JFE lädt voraussichtlich am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 50,01 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte JFE 30,73 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 6,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1.194,11 Milliarden JPY gegenüber 1.117,34 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 204,28 JPY aus. Im Vorjahr waren 110,30 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 4.895,99 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 4.539,27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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