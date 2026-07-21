JFE Holdings Aktie

JFE Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 724564 / ISIN: JP3386030005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: JFE veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

JFE wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass JFE im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 102,37 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 11,21 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 5,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1.174,08 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1.115,31 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 199,14 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 110,30 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 4.827,91 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 4.539,27 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu JFE Holdings Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu JFE Holdings Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

JFE Holdings Inc. 9,20 0,00% JFE Holdings Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX letztlich wenig bewegt -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen zum Handelsende im Plus - Nikkei pausiert
Während der heimische Aktienmarkt am Montag leicht zulegte, war beim deutschen Leitindex kaum Bewegung zu sehen. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenstart mit grünen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen