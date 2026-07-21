JFE Holdings Aktie
WKN: 724564 / ISIN: JP3386030005
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: JFE veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
JFE wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass JFE im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 102,37 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 11,21 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 5,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1.174,08 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1.115,31 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 199,14 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 110,30 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 4.827,91 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 4.539,27 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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