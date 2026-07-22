Erste Schätzungen: JFrog informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

JFrog präsentiert voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 22 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,240 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei JFrog noch ein Verlust pro Aktie von -0,190 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 20 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 155,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 22,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte JFrog einen Umsatz von 127,2 Millionen USD eingefahren.

Die Schätzungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,954 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,620 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 21 Analysten von durchschnittlich 632,9 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 531,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at