Erste Schätzungen: JFrog legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

JFrog wird voraussichtlich am 12.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 20 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,189 USD je Aktie gegenüber -0,210 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

JFrog soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 138,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 18 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 116,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 20 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,792 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,630 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 524,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 428,5 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

