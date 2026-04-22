Erste Schätzungen: JFrog verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

JFrog wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 21 Analysten von einem Gewinn von 0,213 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.

19 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 147,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 20,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 122,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,899 USD im Vergleich zu -0,620 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 627,7 Millionen USD, gegenüber 531,8 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at