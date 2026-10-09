Jiang Su Etern Aktie
WKN: 581554 / ISIN: CNE000000T83
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09.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Jiang Su Etern vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Jiang Su Etern wird voraussichtlich am 24.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,315 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 3050,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,010 CNY je Aktie erzielt worden waren.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 66,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,37 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei Jiang Su Etern für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,28 Milliarden CNY aus.
3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,900 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,160 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,93 Milliarden CNY, gegenüber 5,28 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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